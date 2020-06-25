وأعرب مظلوم عبدي عن شكره "للأخوة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي مقدمتهم لاهور وبافل الطالباني للدعم الذي يبدونه لحوارات الوحدة الكردية وثورة روج آفا منذ بدايتها"، وذلك خلال تغريدة نشرها صباح اليوم على حسابه الشخصي في "تويتر".
ولم يكشف عبدي عما إذا كان قد التقى مع لاهور أم أنهما أجريا النقاش عبر اتصال هاتفي، كما لم يوضح أية تفاصيل عن توقيت ذلك النقاش.
وأرفق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية التغريدة بصورة له مع لاهور الطالباني وخلفهما راية لوحدات حماية الشعب.
(ج)
ANHA
Nîqaşeke birayî bi Hevserokê YNK @LahurTalabany re li ser geşedanên li herêmê, Bakur û Rojhilatê Sûriyê û diyaloga Kurdî.— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) June 25, 2020
Em spasiya birayên YNK bi serpereştiya Kak Lahore û Bafil Talabanî dikin, ji bo piştevaniya wan ji dialoga yekrêziya Kurdî û şoreşa Rojava ji destpêka wê ve. pic.twitter.com/7hmcKJzUfO