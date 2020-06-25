وأعرب مظلوم عبدي عن شكره "للأخوة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي مقدمتهم لاهور وبافل الطالباني للدعم الذي يبدونه لحوارات الوحدة الكردية وثورة روج آفا منذ بدايتها"، وذلك خلال تغريدة نشرها صباح اليوم على حسابه الشخصي في "تويتر".

ولم يكشف عبدي عما إذا كان قد التقى مع لاهور أم أنهما أجريا النقاش عبر اتصال هاتفي، كما لم يوضح أية تفاصيل عن توقيت ذلك النقاش.

وأرفق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية التغريدة بصورة له مع لاهور الطالباني وخلفهما راية لوحدات حماية الشعب.

(ج)

ANHA