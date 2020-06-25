مظلوم عبدي يكشف عن "نقاش أخوي" مع لاهور الطالباني

​​​​​​​قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أنه أجرى نقاشًا "أخويًا" مع لاهور الطالباني الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني حول التطورات في مناطق شمال وشرق سوريا والحوار الكردي.
خبر 2020-06-25T11:38:00 مركز الأخبار

وأعرب مظلوم عبدي عن شكره "للأخوة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي مقدمتهم لاهور وبافل الطالباني للدعم الذي يبدونه لحوارات الوحدة الكردية وثورة روج آفا منذ بدايتها"، وذلك خلال تغريدة نشرها صباح اليوم على حسابه الشخصي في "تويتر".

ولم يكشف عبدي عما إذا كان قد التقى مع لاهور أم أنهما أجريا النقاش عبر اتصال هاتفي، كما لم يوضح أية تفاصيل عن توقيت ذلك النقاش.

وأرفق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية التغريدة بصورة له مع لاهور الطالباني وخلفهما راية لوحدات حماية الشعب.

(ج)

ANHA


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