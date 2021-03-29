مظلوم عبدي يجدد دعوته للبلدان الأجنبية باستعادة مواطنيها

وقال عبدي، في تغريدة نشرها، اليوم الإثنين، باللغة الإنكليزية على صفحته في موقع "تويتر":

"لقد أطلقت قواتنا عملية إنسانية وأمنية في الهول من أجل اعتقال مجرمي الدولة الإسلامية وحماية المدنيين.

إننا نجدد دعوتنا للبلدان الأجنبية كي تستعيد مواطنيها وتمنح دعمًا إنسانيًّا أكبر للهول من أجل تحسين الظروف والاستقرار في المخيم".

وأطلقت قوى الأمن الداخلي بمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية ومن ضمنها وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ، يوم أمس الأحد، حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول 45 كم شرق الحسكة، تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم لإنهاء تأثيره.

(س ر)

ANHA