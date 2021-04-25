مظلوم عبدي يبدي تضامنه مع العراق في فاجعة مشفى ابن الخطيب

وتعليقاً على حادثة الحريق الذي اندلع في مشفى "ابن الخطيب" في العاصمة العراقية بغداد والتي راح ضحيتها حتى الآن وفاة أكثر من 82 شخصاً، وإصابة 110 بجروح، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية: "بلغنا ببالغ الحزن والأسى نبأ الفاجعة الأليمة في مستشفى ابن الخطيب في بغداد . نتضامن مع العراق في هذه المحنة. العزاء والصبر والسلوان لذوي الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وذكرت تقارير أن انفجار أسطوانة أكسجين في قسم العناية الفائقة، الذي يرقد فيه المرضى الموصولون بأجهزة التنفس وغير القادرين على الحركة، هو ما أدى إلى اندلاع الحريق.

وأفاد مسؤولون في خدمة الطوارئ بأن كثيرين ماتوا في مستشفى ابن الخطيب بسبب فصلهم عن مصدر الأكسجين، بينما اختنق آخرون بسبب الدخان.

(ل)

ANHA