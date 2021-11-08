مظلوم عبدي يبعث رسالة تضامن إلى رئيس الوزراء العراقي يندد فيها بمحاولة اغتياله

حيث أكد عبدي أن استهداف السيد الكاظمي ما هو إلا استهداف لقيم الديمقراطية والاستقرار والأمان.

وجاء في فحوى الرسالة “لكم شعرنا بالارتياح حين علمنا أنكم لم تصابوا بأيّ أذى، ونأمل أن تتمكّن أجهزتكم في أسرع وقت، من تحديد هويّة الفاعلين ووضعهم أمام العدالة”.

كما جدد القائد العام تأكيده على مواصلة الوقوف إلى جانب الشّعب العراقي ودولته في الحرب المشتركة ضدَّ الإرهاب، معبراً في الوقت نفسه عن إدانة قوات سوريا الديمقراطية للعمل الإجرامي الأخير.

واختتم عبدي رسالته بتمنياته للسيد الكاظمي والشعب العراقي بدوام الاستقرار والأمان.

المصدر: المكتب الإعلامي لـقسد