مظلوم عبدي يبارك ثورة 19 تموز ويدعو إلى حملة شاملة من أجل ضمان مستقبل شمال وشرق سوريا

ونشر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تغريدتين على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ فيها شعوب شمال وشرق سوريا بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، كما دعا إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بضمان مستقبل شمال وشرق سوريا.

وجاء في التغريدة الأولى:

"في تمام الساعة 20.00 من ليلة الـ 18 من تموز عام 2012، بدأنا بثورة روج آفا. نهنئ جميع شعوب شمال وشرق سوريا بهذه المناسبة.

ثورة روج آفا أنقذت شعبنا والعالم من ظلام داعش، وقد حان الوقت لتتويج هذه الثورة".

بينما تضمنت التغريدة الثانية دعوة إلى إطلاق حملة يوم غد على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها:

"لنبادر غداً في تمام الساعة 20.00 إلى إطلاق حملة من أجل تصعيد النضال في سبيل ضمان مستقبل شمال وشرق سوريا. سيتم إطلاق الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى جميع المؤسسات العالمية."