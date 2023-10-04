مظلوم عبدي رداً على المزاعم التركية: منفذو هجوم أنقرة لم يمروا من مناطقنا

جاء ذلك في متن تصريح نشر على الحساب الرسمي لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على منصة (X)، رداً على مزاعم وزارة داخلية الاحتلال التركي بأن منفذي هجوم أنقرة دخلوا الأراضي التركية عبر سوريا.

وجاء في نص التصريح:

"منفذو هجوم أنقرة لم يمروا من مناطقنا كما يزعم مسؤولون أتراك، كما أننا لسنا طرفاً في الصراع الداخلي التركي، ولا نشجع على تصعيد وتيرته.

تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطقنا وشن عدوان جديد، وهذا ما يثير قلقنا العميق.

إن استهداف البنية التحتية والمصادر الاقتصادية للمنطقة والمدن الآهلة بالسكان يعد جريمة حرب، وقد شهدناها سابقاً.

لأجل ذلك، نحث الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي على اتخاذ المواقف المناسبة حيال هذه التهديدات المتكررة وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".