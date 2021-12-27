مظلوم عبدي عن الهجوم التركي على كوباني: استمرار للسلوك الاحتلالي في التعامل مع القضية الكردية

وقال مظلوم عبدي في تغريدة نشرها على صفحته على تويتر: إن “الغارة التركية التي استهدفت تجمعاً من ٩ مواطنين من تنظيم الشبيبة في إحدى منازل كوباني وأدى إلى استشهاد ٥ من أعضائهم، هي استمرار للسلوك الاحتلالي في التعامل مع القضية الكردية في سوريا، واستهداف للأمن والأمان في شمال وشرق سوريا".

وأضاف عبدي: “نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما ندعو الأمم المتحدة لإيقاف سياسة الترهيب التركية بحق المدنيين ووقف الأعمال العدائية، التي تقوض جهود الاستقرار”.

وكانت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي قد قصفت أول أمس منزلاً يضم أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مدينة كوباني ما أدى إلى استشهاد 5 منهم، وإصابة 4آخرين.

(ف)