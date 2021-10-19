مزكين خليل: على الجهات الأمنية في السليمانية كشف ملابسات جريمة اغتيال شكري سرحد

وتعرض عضو لجنة عوائل الشهداء في حزب العمال الكردستاني، ياسين بولوت (شكري سرحد) بتاريخ السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الفائت لجريمة اغتيال في مدينة السليمانية في حي جار جرا، من قبل جهاز الاستخبارات التركية (الميت) .

وعن هذا الموضوع، تقول الناطقة باسم مؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل: "الدولة التركية تقف وراء جريمة اغتيال الشهيد شكري سرحد وذلك بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضافت مزكين خليل بأنه "كانت هناك معلومات عن العملية بحوزة الجهات الأمنية في مدينة السليمانية ولكنها حتى هذه اللحظة لم تفصح عنها، لماذا هذا التكتم؟".

وأشارت مزكين بالقول إن "الميت التركي هو المسؤول الأول والأخير عن جريمة اغتيال الشهيد شكري سرحد ".

وفي إشارة إلى تكرار عمليات استهداف المناضلين الكرد في باشور كردستان، قالت مزكين خليل: "هذه ليست الجريمة الأولى التي ترتكب بحق الشخصيات المقاومة والمناضلة من أجل حرية الشعوب، وهذا دليل كافٍ على تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الأعداء، وخير مثال على ذلك مساعدة هذا الحزب للدولة التركية في هجماتها على جبال كردستان".

وناشدت الناطقة باسم مؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل في ختام حديثها المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل وإيقاف الدولة التركية وعملائها في المنطقة عن ارتكاب هذه الجرائم وممارساتها بحق الشخصيات المطالبة بحرية الشعوب.

وناضل الشهيد شكري سرحد خلال 43 عاماً في خدمة شعبه ووطنه، بكل حماس وإصرار حتى طالته يد الغدر والخيانة في مدينة السليمانية بتاريخ الـ 17 من أيلول الجاري.

(ج)

ANHA