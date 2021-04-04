مزكين أحمد: ميلاد القائد أوجلان ميلاد حقيقة الإنسانية في الشّرق الأوسط

وخلال احتفالية ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان في مقاطعة الشهباء، باركت العضوة في لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا مزكين أحمد، ميلاد القائد أوجلان على جميع الشعب الكردي والعالم وقالت: "إنّ ميلاد القائد أوجلان هو ميلاد حقيقة الشرق الأوسط وميلاد الإنسانية والإنسان الحر، وميلاد القائد أصبح ميلاد هوية الشعوب في الشرق الأوسط".

مزكين أكّدت بأن الأنظمة السلطوية والاستعمارية سعت مراراً وتكراراً إلى إنهاء وجود الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط، في شخصية القائد عبد الله أوجلان، وعلى هذا الأساس يقول القائد عبد الله أوجلان: "أعلم جيّداً أن شعوب الشرق الأوسط تمرّ بمراحل وظروف صعبة بسبب النظام الوحشي".

ولفتت مزكين في حديثها: "يجب علينا أن نلتفّ ونجتمع حول فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لكي نستطيع إدراك حقيقة الأمة الديمقراطية والحياة الحرة، لكي نقدّمها للشّعوب في الشرق الأوسط، ونحن أمام مسؤولية تاريخية ووجدانية وأخلاقية حمّلنا إيّاها القائد أوجلان".

وأشارت مزكين في حديثها: "لكي نستطيع أن نعيد الشرق الأوسط إلى جذوره الأساسية يجب علينا رفع وتيرة المقاومة والوحدة بين جميع الشعوب بيد واحدة وصوت وتنظيم واحد، لأنّ الأنظمة الاستعمارية تسعى إلى محو وطمس جميع الثقافات والمكونات وقيم المجتمع".

وتابعت مزكين: "إنّ هذا العصر أصبح عصر الأمة الديمقراطية وحرية القائد عبد الله أوجلان وبقاء وجود الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لأنّ شعب شمال وشرق سوريا قدّم لإدارته الشرعية وهو الذي سيحافظ عليها وعلى وحدته وقائده".

وأوضحت مزكين أنّ الأنظمة الحاكمة تحاول إسكات صوت الشعب، فعندما شاهدت غضب الشعب والتفافه حول قائده عندما امتلأت الساحات والشوارع بالأهالي من جميع المكونات، شددت العزلة على القائد، لأنّ فكر القائد يوقظ جميع شعوب العالم.

واختتمت مزكين أحمد حديثها بالقول: "إنّ الدولة التركية والقوى الحاكمة من خلال الأخبار الأخيرة حول صحة القائد آبو عمدوا إلى إرضاخ الشعب، لكن عندما يقول الكرد وأهالي شمال وشرق سوريا إنّه لا حياة بدون القائد، على العالم أجمع إدراك هذه الحقيقة وألّا يخطئ لأنّها ستكون مشكلة على رأسهم".

(إ)

ANHA