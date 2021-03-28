مزارعون: نأمل بموسم جيد بعد هطول الأمطار الأخيرة

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا منخفضاً جوياً تساقطت جرائه الأمطار بكثافة ما منح المزارعين مجدداً الأمل بموسم جيد نتيجة هطولها.

عبد القادر أحمد أحد المزارعين في قرية تل حاجب التابعة لمقاطعة كوباني، علّق قائلاً: "نحمد الله على هطول الأمطار، لقد تغيّرت الأوضاع نوعاً ما بفضلها، ونأمل أن تكون النتيجة جيدة تريح المزارعين وتعطي إنتاجاً جيداً".

وأضاف: "في مثل هذا الوقت من كل عام تكون المزروعات قد تجاوزت نصف المتر طولاً، لكن تأخّر هطول الأمطار أثّر على نمو المزروعات هذا العام".

ومن جانبه المزارع شيرزاد شيخو قال : "إنّ هذه الأمطار أسعدت المزارعين وأعادت إليهم الأمل بموسم لا بأس به, لكن الموسم لن يكون وفيراً كما كان في العام الماضي على أقلّ تقدير"، ومضى قائلًا: "بحسب رصدنا للموسم هذا العام، أعتقد أنّه لن يعوّض سوى تكاليف الإنتاج".

هذا، وقد شهدت المنطقة منخفضين خلال الأسبوعين الأخيرين ما أعطى دفعة قوية للمزروعات ومنح المزارعين أملاً جديداً في جني محصول جيد هذا العام.

(س ع/ د)

ANHA