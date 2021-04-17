مزارعو وأهالي إقليم الجزيرة قلقون لعدم توفر المواسم للعام الجاري

مع قرب حلول موعد حصاد المنتجات الزراعية في إقليم الجزيرة. لم يعد المزارعون يتأملون خيراً في الإنتاج الزراعي من أراضيهم بسبب قلة وتأخر هطول الأمطار لهذا العام.

وبهذا الخصوص تحدث المزارع فراس أحمد من أهالي قرية علي فرو بريف قامشلو لـ ANHA وأشار أنه في ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة السورية عام 2020، كانت الأراضي الزراعية منتجة وتعوض قسم من الخسائر، ولكن عدم هطول الأمطار لهذا العام ترك الفلاحين في المنطقة عاطلين عن العمل وبدون مورد رزق لعدم وجود محاصيل لهذا العام.

وقال أحمد "بسبب قلة الأمطار ونقص المحاصيل، أقدم الكثير من سكان المنطقة على حراثة أراضيهم. وتوقعاتنا للمحصول الحالي معدومة".

وأشار أحمد أن انعدام الموسم لهذا العام سيكون له تأثير كبير على الثروة الحيوانية أيضاً، وقال: "إذا لم يكن هناك موسم فكيف ستنجو حيواناتنا بدون أعلاف، كما أن المزارعين لن يستطيعوا زراعة محاصيل الموسم القادم لعدم توفر البذار وعدم القدرة على تحمل تكاليف الزراعة".

ومن جانبه قال إبراهيم بري، أحد سكان قرية علي فرو، إن لديه 100 رأس من الأغنام لكنه بات قلقًا بالفعل عليها، لأن قلة الأمطار أثرت على المحاصيل والأعلاف، وقال: "منطقتنا تعتمد على الزراعة، ولم نعد نعرف ماذا نفعل، لذا سيكون أسعار الماشية منخفضة".

(ل)

ANHA