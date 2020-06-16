مزارعو منطقة ديرك يشكون من عمليّة تسويق محصولهم إلى تل علو

وبدأت شركة تطوير المجتمع الزراعي استلام محصول القمح من المزارعين في السادس من شهر حزيران، إلّا أنّ الاستلام توقّفت نتيجة تعبئة المركز، ليتمّ استلام باقي المحصول في صوامع تل علو، والذي سبّب استياءً للمزارعين بسبب تسويقه، لتكلفتهم أموال طائلة".

واستطلعت وكالتنا" هاوار" آراء المزارعين والسائقين حول تسليم محصولهم إلى شركة تطوير المجتمع الزراعي، وبدوره قال المزارع علي هادي: "إنّ آلية التسليم لم تكن في المستوى المطلوب، لأنّ إلغاء استلام القمح عن طريق الأكياس وحصرها بنوعيّة دوكما عرقل آلية التسليم".

وبيّن هادي: "لو تمّ استقبال القمح بالأكياس وتخزينه في المستودع فلن تحصل الأزمة لدى الشركة والمزارعين".

كما انتقد هادي اتّحاد النقل: "لعدم قيامهم بعملهم في هذا الموسم، الأمر الذي أدّى إلى استغلال السائقين وارتفاع أجور النقل، وكل سائق وضع سعراً خاصّاً بنقل المحصول، لذا شكّل عبئاً على المزارعين أثناء تسويقه".

وأضاف: "إنّ سبب أزمة السيارات أمام شركة تطوير المجتمع الزراعي إعطاء الأولوية لأصحاب الجمعيات والمؤسسات، ممّا يؤدّي إلى تأخّر المزارعين ليومين والذي يكلّف المزارع أموالاً طائلة من أجار السيارة لتوقّفها يومين متتالين على حساب المزارع، فرغم الصعوبات والمعوّقات التي تعرّض لها المزارع، وخاصّة استنفار المزارعين والأهالي خلال فترة الموسم، إلّا أنّ إجراءات تسليم المحصول لم تساعد في تسهيل أمور المزارعين".

وبدوره تحدّث السائق شاهين رمضان: "إنّ تسويق المحصول من مدينة ديرك وقراها إلى صوامع تل علو يكلّف المزارعين أضعافاً مضاعفة، لتوقّفه يومين متتاليين في المركز، لذا تُحسب عليه أجرة السيارة مرّتين لعدم تفريغ إنتاجه في نفس اليوم".

وناشد المزارعون والسائقون الجهات المعنيّة بالوقوف على حلّ هذه الأزمة التي تكلّف أعباء وأموالاً طائلة على المزارعين أثناء نقل محصولهم".

وبعد استياء المزارعين من شركة التطوير والمجتمع الزراعي عن آلية استلام المحصول أكّد القائمون على شركة تطوير المجتمع الزراعي لوكالتنا أنّ الشركة ستناقش اليوم لوضع حلول لهذه الأزمة".

(إ)

ANHA