مزارعو منبج بدأوا بجني الخضروات الصيفية

ويبدأ مزارعو منبج بزراعة الخضروات الصيفية مثل الكوسا والخيار في أوائل شهر كانون الثاني من كل عام, إذ تُزرع البذار في أكياس صغيرة ثم تنقل إلى الأرض المخصصة للزراعة كشتلة، ويتم الاعتناء بها هناك حتى تعطي ثمارها.

وهذه الخضروات تحتاج إلى 60 يوما لتنضج، ليتم تسويقها إلى أسواق مدينة منبج.

حيث يباع الكيلو الواحد من الكوسا بسعر 300 ليرة سورية، والخيار بسعر 400 ليرة سورية للكيلو الواحد.

وعلى الرغم من التكلفة العالية التي تترتب على المزارعين إلى حين وصول البساتين إلى مرحلة الإنتاج، إلا أنها ستنتشر في أسواق مدينة منبج وستكون أرخص سعرا من تلك المستوردة من خارج المنطقة.

ويقول مزارعون بأن تكلفة زارعة الهكتار الواحد من خضار الكوسا والخيار وغيرها بلغت هذا العام قرابة 5 ملايين ليرة سورية، بينما كانت التكلفة في العام السابق قرابة مليونين ونصف.

ويعزو المزارعون أسباب ارتفاع الكلفة إلى انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، الذي شهد منذ صيف العام الماضي تدهورا غير مسبوق في تاريخ هذه العملة، كما أن إغلاق المعابر نتيجة انتشار فيروس كورونا أدى إلى غلاء المواد أيضا.

ويوضح المزارع شحادة سعدو، وهو من أهالي منبج، لوكالة أنباء هاوار أن "الإنتاج هذا العام جيد ولكن ارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة للزراعة كلفت قليلاً على المزارعين".

ويساهم الإنتاج المحلي من الخضار كل عام في خفض الأسعار داخل الأسواق التي تكون الأسعار فيها مرتفعة حينما يتم استيراد البضائع والخضار من الخارج.

وتقدم مؤسسة الزراعة التسهيلات والخدمات اللازمة للمزارعين من سماد ومحروقات.

(س ع/ج)

ANHA