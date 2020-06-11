مزارعو عين عيسى: الـ 17 سنت سعر ممتاز  

وعدلت الإدارة الذاتية سعر شراء القمح من المزارعين وحددته بـ 17 سنت للكيلو غرام الواحد، وتسلمها بالليرة السورية حسب صرف سعر الدولار ، وذلك بعد الانهيار السريع لليرة أمام الدولار الامريكي، وذلك بعد أن كانت قد حددته بـ 315 ليرة سورية في الـ 30 من شهر أيار من العام الحالي.

ونالت هذه التسعيرة رضا المزارعين في مناطق الإدارة الذاتية بشكل عام لكونها مقرونة بالدولار الامريكي وعدم تأثر منتوج محاصيلهم الزراعية التي يعتمدون عليها في معيشتهم في حال استمر انهيار الليرة السورية.

وفي لقاء لوكالتنا مع المزارع عمر الهبود من بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى قال:" التسعيرة الجديدة للقمح منصفة جداً للمزارع وتتناسب مع تكاليف الزراعة وانهيار الليرة السورية أمام سعر صرف الدولار".

وفي ذات السياق وصف المزارع حمود الاسماعيل من قرية السامرية السعر الجديد بالممتاز في هذه الظروف" انهيار الليرة السورية".

فيما طالب المزارع حجي الرفدي من قرية الدروبية الإدارة الذاتية بتحديد سعر مناسب لمادة الشعير.

هذا ويعتمد أهالي ناحية عين عيسى على الزراعة البعلية" قمح، شعير" بشكل رئيسي في معيشتهم، حيث بلغت المساحات الزراعية فيها لهذا العام ما يقارب الـ 117 ألف هكتار منها أكثر من 60 بالمئة شعير.

وتعمل لجنة الاقتصاد والزراعة في الناحية على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لنقل منتوج محاصيل من مادة القمح إلى مراكز الاستلام المحددة من قبل الإدارة الذاتية.

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد والزراعة في عين عيسى بأن عدد المناشئ المقطوعة حتى اللحظة هي 140 منشأ، لافتاً إلى أنه وبعد توقف القدرة الاستيعابية لصوامع الجلبية يقومون بتحويل الفائض من المحاصيل الزراعية إلى مراكز الرقة" كبش، السلحبية، بدر".

(سـ)

ANHA