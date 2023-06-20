مزارعو الرقة يبدؤون باستلام فواتير القمح ويشيدون بنظام تسليم الفواتير

أعلن مكتب النقد والمدفوعات المركزي في الرقة، عبر معرفات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الرسمية، يوم أمس أنه سيبدأ بتسليم فواتير القمح للمزارعين الذي قاموا بتوريد محصولهم من تاريخ 24 أيار، حتى 29 أيار.

وبناء عليه، توجّه اليوم المئات من فلاحي ومزارعي الرقة، إلى مكتب النقد والمدفوعات في المدينة، مصطحبين معهم وصولات التسليم والثبوتيات، لاستلام مستحقات فواتيرهم.

وقال مدير العمليات المصرفية في مكتب النقد والمدفوعات المركزي بالرقة، ماجد العلي "باشرنا اليوم بتاريخ 20 حزيران، تسليم فواتير القمح للمزارعين وفق الجدول الذي تم نشره أمس على الصفحة الرسمية لمكتب النقد والمدفوعات الرسمي".

وبيّن العلي "في الأيام القليلة القادمة، سيتم الإعلان عن أسماء وجدول توزيع في المناطق الأخرى ليتم تسليمها وفق التسعيرة التي تم تحديها 43 سنت من الدولار الأمريكي من قبل الإدارة الذاتية".

ويوجد في مكتب النقد والمدفوعات في الرقة 5 صناديق لتسليم الفواتير، يُقدّم المزارع إلى هذه الصناديق ورقة قبان وهويته الشخصية ليتم تسليمه فاتورة القمح بشكل كامل وبعملة الدولار، وفقاً للعلي.

وعن الاستلام، قال المزارع حمود المحسن من ريف الرقة الشرقي، لوكالتنا "ورّدت محصول القمح منذ بداية عملية التسليم، واليوم أتيت لأستلم الفاتورة، السعر جيد جداً وتقييم المحصول وفق الدرجات جيد أيضاً، واليوم استلمت فاتورتي بشكل سهل وسلس، ولم تظهر أي مشاكل في عملية تسليم الفاتورة، ونظام تسليم الفواتير الجديد هو نظام ممتاز جداً".

هذا ويوجد في مناطق شمال وشرق سوريا 8 مركز لتسليم فواتير القمح موزعة على "الرقة ومنبج والطبقة ودير الزور وكوباني والحسكة وقامشلو وديرك".

ومن المقرر أن تباشر المراكز الأخرى تسليم فواتير القمح في الأيام القليلة القادمة.

(أع/خ)

ANHA