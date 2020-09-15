مزار شهداء تل تمر يحتضن جثمان الشهيد فواز أمين

توافد المئات من أهالي ناحية تل تمر وضواحيها بمقاطعة الحسكة مساء اليوم الثلاثاء إلى مزار شهداء تل تمر للمشاركة في مراسم تشييع عضو قوى الأمن الداخلي فواز أمين الذي استشهد في 14 أيلول الجاري أثناء تأديته لمهامه.

وبعد وصول موكب المشيعين إلى مزار شهداء تل تمر، بدأت مراسم التشييع بتقديم عرض عسكري من قبل قوات الأمن الداخلي (الأسايش) والشرطة العسكرية، تلته كلمة باسم قوى الأمن الداخلي ألقاها الإداري سلمان نوحي، وكلمة عائلة الشهيد ألقاها محمود أمين، توجهوا فيها بداية بالعزاء لذوي الشهيد.

وأثنت الكلمات على التضحيات التي قدمها الشهيد فواز أمين لخدمة وطنه وأبناء شعبه وحمايتهم منذ بداية الثورة في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى دور قوات الأمن الداخلي وشهدائها في حماية المنطقة والتصدي لكافة التهديدات والتضحية بحياتهم لينعم الشعب بالأمن والسلام.

وعاهدت الكلمات على السير على درب الشهداء حتى تحقيق مطالبهم مؤكدة وحدتهم في وجه جميع التهديدات التي تطال المنطقة والتي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد وسلمت لذويه.

وفي ختام المراسم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ك)