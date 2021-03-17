مزار الشهيد دليل ساروخان يحتضن جثمان الشهيد محمد طاهر عثمان

وتوافد المئات من أهالي مدينة قامشلو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، لتشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي محمد طاهر عثمان.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأروح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو علي عمر، كلمة أكد فيها: "لشعوب شمال وشرق سوريا تاريخ حافل بالإنجازات والاستحقاقات وللحفاظ عليها يضحي الآلاف من الشبان والشابات بأرواحهم".

كما ألقيت كلمة باسم قوى الأمن الداخلي في مدنية قامشلو، ألقاها القيادي باهوز علي، والذي قدم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد عثمان، وأكد من خلال حديثه:" أن شعوب شمال وشرق سوريا تمكنت من خلال تضحياتها ونضالها من بناء إرادة قوية على تراب هذه الأرض".

موضحًا أنه بدماء وتضحيات الشهداء أدرك أعداء الشعب الكردي أن وجودنا على هذه الأرض شيءٌ أساسي لا محالة".

ووري جثمان الشهيد محمد طاهر عثمان الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تمجد عظمة الشهداء.

يشار إلى أن الشهيد محمد طاهر عثمان انضم إلى قوى الأمن الداخلي في الـ 1 من نيسان 2013 وناضل فيها لينال مرتبه الشهادة إثر تعرضه لنوبة قلبية في الـ 15 من شهر آذار الجاري.

(ي م/م ح)

ANHA