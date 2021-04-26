مزار الشهداء في الحكومية يحتضن جثمان الشهيد حسن

بمشاركة عدد من أهالي الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية وقوى الأمن الداخلي شيّع أهالي الرقة جثمان الشهيد حسن والذي استشهد اثناء تأدية واجبه الوطني، وذلك إلى مزار الشهداء في الحكومية.

واستلم المشيعون جثمان الشهيد حسن العودة من قبل مجلس عوائل الشهداء في الرقة وذلك في مزار الشهداء لتبدأ المراسم بالوقوف دقيقة صمت تخلله عرض عسكري قدمه أعضاء وعضوات من قوى الامن الداخلي.

وفي كلمة لقوى الأمن الداخلي ألقاها وناس محمد ،أشار إلى "عظمة الشهداء الذين يقدمون أرواحهم من أجل العيش بالأمن والمحافظة على ما حققته قوى الامن الداخلي من أمن واستقرار".

واكد وناس محمد انهم سائرون "على درب شهدائنا لتحقيق أهداف مشروع ثورتنا وحماية مكتسباتها التي تحققت بدماء شهدائنا الابرار".

وبعد انتهاء الكملة تم قراءة وثيقة الشهادة من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء امينة حاج وسلمت لذوي الشهيد.

ثم حمل رفاق الدرب جثمان الشهيد حسن على اكتافهم ليوارى الثرى في مزار الشهداء وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(أع/م)

ANHA