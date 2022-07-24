مزار الشدادي يحتضن جثمان الشهيد قاسم الكنيش

انطلق موكب التشييع من أمام مجلس عوائل الشهداء بالحسكة، إلى مزار الشهداء في ناحية الشدادي بمشاركة العشرات من الأهالي.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء، قدمت قوات سوريا الديمقراطية عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة باسم مجلس الشدادي العسكري، ألقاها القيادي عودة الحسين الذي توجه من خلالها بالعزاء لذوي الشهيد وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وقال الحسين: "تحاول القوى الظلامية بشتى السبل تقسيم المجتمع، من أجل إضعاف عزيمتنا، إلا أن الشعب يقاوم من أجل إحلال السلام بفضل قواتنا ونضال مقاتلينا ندحر الإرهاب ونحرر كافة مناطقنا".

وأضاف "الشهيد كفيل بتوحيدنا ضد أعداء الإنسانية، فالشهيد قاسم من أولئك الرفاق الذين ناضلوا على درب الحرية ورسموا بتضحياتهم أجمل ملاحم البطولة".

تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، ألقتها العضوة سلام الناصر وقالت فيها: "نقف اليوم وقفة عزة وكرامة في وجه الأعداء، نقف إجلالاً واحتراماً لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل تراب هذا الوطن".

وأضافت "اليوم نعزي أنفسنا قبل أن نعزي عائلة الشهيد لأن أي قطرة دم تسفك على أرضنا هي خسارة لنا جميعاً، ومن هذا المكان نعاهد الشهداء بأننا سائرون على دربهم حتى تحقيق النصر".

قرأ بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء في الشدادي دحام الفرج وثيقة الشهيد قاسم الكنيش وسلمها إلى ذويه، ومن ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/ك)

ANHA