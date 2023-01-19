مظاهرتان في الطبقة والرقة في الذكرى الـ 5 للهجوم التركي على عفرين

في مدينة الرقة، تجمّع أهالي الرقة، اليوم الخميس أمام المجلس العام، وسط المدينة إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية، وشيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء الأحزاب السياسية في المدينة، حاملين يافطات كتب عليها "ضد العزلة والخيانة هلموا لمعركة الحرية"، "انتفضوا ضد احتلال أردوغان لعفرين وإدلب السورية"، "بوحدتنا وصمودنا سندحر الاحتلال التركي"، "بمقاومة شعبنا وقواتنا سنحرر أرضك يا عفرين".

انطلق المتظاهرون إلى ساحة الإطفائية، مرددين هتافات "تسقط الفاشية التركية"، "لا للاحتلال التركي على عفرين"، "فليخرج الاحتلال التركي من عفرين وكافة مناطق شمال وشرق سوريا"، "لا للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان".

ولدى وصولهم إلى الساحة، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا، سوسن الخلف، بياناً جاء في مستهله: "في ظل استمرار المؤامرات الدولية على شمال وشرق سوريا، أحيكت مؤامرة بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي لتسليم مناطق، عفرين وتل أبيض ورأس العين، مقابل إخلاء مناطق الغوطة لصالح حكومة دمشق".

وأضاف البيان "لا تزال عفرين الجريحة تقبع تحت نير الاحتلال التركي الذي يمارس أشد أنواع العنف‎ على أهلها الأبرياء، من قتل وتهجير، لم يسلم منها حجر ولا شجر، وعلى الرغم من كل التحديات‎ سننتصر، ونثأر لكل شجرة قُطعت وكل قطرة دم روت أشجار الزيتون الجريحة دفاعاً عن الوطن والأرض".

وأكمل "نعم نكررها مراراً وتكراراً، نحن مدينون لهذا الفكر الإنساني الجديد وشعلته ومبدؤه الأساسي أخوة الشعوب التي ترفض الإقصاء والتهميش، بل تطالب بالعيش الكريم المشترك بين كل مكونات المنطقة".

وطالب البيان "برفع العزلة المفروضة عن الفيلسوف والمفكّر الأممي القائد أوجلان؛ حامل لواء الإنسانية والكرامة للعالم أجمع، خرجنا اليوم من كل المناطق في الرقة الأبية، الرقة التي انتصرت على كافة أنواع الإرهاب والتي حارب أبناؤها أقوى تنظيم إرهابي لنوصل صوتنا إلى كل أهلنا الصامدين الصابرين في المناطق المحتلة في سوريا عامة، وفي شمال وشرق سوريا خاصة، لنقول لهم إننا معهم ضد كل أنواع الاحتلال وضد التغيير الديمغرافي الذي يحصل في عفرين ورأس العين وتل أبيض وغيرها من المناطق المحتلة".

وأدان "التصرفات الوحشية التي يقوم بها مرتزقة أردوغان بحق أهلنا في عفرين من قمع واضطهاد، وقطع لأشجار الزيتون، وإننا نقول إن كل شجرة زيتون قُطعت سوف تنبت رجالاً ونساء محاربين حاملين سلاحهم من أجل تحرير هذه الأراضي المحتلة".

وأكد البيان "من هنا من مدينة الرقة العظيمة، نطلقها صرخة مؤيدة للذين نزلوا إلى الشوارع، وتصدح حناجرهم الشريفة الرافضة للتقارب بين النظامين المجرمين التركي والسوري، ونقول لهم نحن معكم ولن نتخلى عنكم أبداً، ونفتح أيدينا لكم لكي نوحد صفوفنا للقضاء على النظام المجرم الذي استباح الدم السوري ولطرد المحتل التركي الذي استباح واحتل الأراضي السورية وهجّر أهلها ودمّر بنيتها التحتية".

أكد البيان في ختامه "الاعتداءات التركية الأخيرة لن تثني من عزيمتنا ولن تجعلنا نتراجع ونترك قضيتنا، والمضي قدماً حتى ننال ما خرجنا من أجله وهي تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية والنضال لإقامة سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية".

الطبقة

وخرج أهالي مدينة الطبقة وشيوخ ووجهاء العشائر، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وحزب سوريا المستقبل، وتجمّع نساء زنوبيا، ومنظمات المجتمع المدني في مظاهرة.

وانطلقت المظاهرة من الحي الأول شمالي مدينة الطبقة، حمل المشاركون فيها، يافطات كتب عليها "تحرير عفرين سيكون موعداً لنهاية الاحتلال"، و"المقاومة مستمرة"، و "لا للاحتلال التركي"، وهتفوا بـ "تسقط الفاشية التركية"، و"تعيش مقاومة عفرين".

ولدى وصول المتظاهرين إلى أمام مركز الطلبة الديمقراطيين، وقف المشاركون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الطبقة، هند العلي، كلمة قالت فيها "نقف اليوم استنكاراً لما قامت به الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها قبل 5 أعوام، بالهجوم على مدينة عفرين، هذه المدينة التي كانت حاضنة لكل أبناء الشعب السوري".

وتابعت هند "انتهكت الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها ثقافة شعب عفرين واستخدمت كافة الأساليب من أجل تهجير سكانها وإجراء التغيير الديمغرافي فيها".

وأشارت "رسائلنا من هذه الميادين والساحات؛ هي تجديد الرفض للتدخل التركي في الشأن السوري، ونطالب الدولة التركية بالانسحاب من كافة الأراضي المحتلة".

وفي ختام كلمتها، أكدت هند " على استمرار المقاومة حتى تحرير جميع المناطق المسلوبة وسيكون شعب شمال وشرق سوريا وقواتنا جسراً؛ لتحرير عفرين".

(ع ص- أ م/خ)

ANHA