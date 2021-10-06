مظاهرة وبيان تنديداً بمحاولات PDK اقتحام شنكال

وخلال مظاهرة نظمها اتحاد إيزيديي عفرين، اليوم الأربعاء، في بلدة تل رفعت بمقاطعة الشهباء، أعرب المتظاهرون عن رفضهم لمحاولات قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتحام شنكال.

وانطلقت المظاهرة ضمن مركز ناحية تل رفعت وجابت شوارعها، ورفع المتظاهرون خلالها أعلام الاتحاد، ورددوا الشعارات التي تستنكر أفعال الديمقراطي الكردستاني.

PDK هرب من مواجهة داعش وعليه الكفّ عن محاولات اقتحام شنكال

ولدى وصولهم إلى دوار شهداء مجزرة تل رفعت في مركز الناحية، وقف المتظاهرون دقيقة، ومن ثم ألقى سليمان جعفر، كلمة باسم اتحاد إيزيديي عفرين، طالب فيها الديمقراطي الكردستاني بالكفّ عن التدخل في شؤون شنكال، وقال: "دعونا نتذكر معاً من حمى شنكال من مرتزقة داعش، ألم تكن قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) هي التي ضحت لحمايتها؟ ولنتذكر كيف هربت قوات الديمقراطي الكردستاني من مواجهة مرتزقة داعش، لهذا يجب على الديمقراطي أن يكف عن محاولات اقتحام شنكال".

وأكد جعفر أن أبناء وبنات شنكال هم أولى بحمايتها وإدارتها، مضيفاً: "أهالي شنكال لن يقبلوا أحداً يحكم شنكال ويستعيد سلطته فيها، لذا شنكال سيبقى للشنكاليين وهم أولى بحمايتها وإدارتها".

للمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان ومحاولات اقتحام شنكال الأهداف نفسها

من جهته تطرق الرئيس المشترك لمجلس بلدة تل رفعت، محمد حنّان، إلى المؤامرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، وقال: "كل ما يحدث بحق الشعب الكردي مرتبط ببعضه، فالمؤامرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان لها الأهداف نفسها التي يعمل عليها الأعداء للسيطرة على شنكال، فجميع الدول المعادية تهدف إلى احتلال أراضي كردستان وإبادة الشعب الكردي".

وفي ختام حديثه، أهاب حنّان بالأهالي الانتفاض ضد القوى المعادية، وقال: "على شعبنا وأهلنا أن ينتفضوا ضد سياسات العدو التي تستهدف وجودنا، وعلينا أن نقاوم بقوة لنمنع الأعداء من تحقيق مآربهم". لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تحيّي مقاومة أهالي شنكال.

البيت الإيزيدي في حلب يدين محاولات اقتحام شنكال

وفي السياق ذاته، أدلى البيت الإيزيدي في حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، اليوم الأربعاء، ببيان إلى الرأي العام، بمشاركة العشرات من الإيزيديين، وذلك أمام البيت الإيزيدي الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وقرئ البيان من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية بروج آفا، رانيا جعفر.

وجاء في نص البيان: "بعد عدة محاولات ومؤامرات ومخططات لاحتلال شنكال، وطمس هوية الشعب الإيزيدي والكردي عامةً وامّحاء تاريخ الأمة الكردية، نرى اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني يتدخل عسكرياً ويشرعن دخوله لأراضي شنكال رغماً عن الأهالي الذين ذاقوا الويلات من بطش كلّ من حكومة العراق والحزب الديمقراطي والاحتلال التركي ومرتزقة داعش الإرهابي".

وأشار البيان إلى هذه الويلات "لقد تم تهجيرهم قسراً وسُبيت نساؤهم وقُتل الأطفال والعجز وارتكبت أكبر الجرائم بحق شعبنا في شنكال، ومُنعوا من إدارة أنفسهم في ظل الإدارة الذاتية".

"نساند أهلنا في شنكال"

وأضاف البيان "نحن الإيزيديون في البيت الإيزيدي في حلب، نساند أهلنا في شنكال، ونقف إلى جانبهم، ونمنع أي مخطط أو اتفاق يجري على حساب أهلنا في شنكال الجريح".

وناشد البيت الإيزيدي في حلب خلال بيانه "المنظمات الدولية الحقوقية التدخل السريع ومنع دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أراضي شنكال المقدسة، وحماية الإيزيديين من الفرمانات الجديدة".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة أبناء شنكال.

(كروب/ س ر)

ANHA