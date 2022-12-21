مظاهرة طلابية في تل رفعت تندد بالحصار وصمت القوى الدولية

تظاهر اليوم الأربعاء، المئات من طلبة المراحل الثلاثة؛ الابتدائية والاعدادية والثانوية، من أبناء مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة، وأوليائهم، في ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، منددين بالحصار الخانق المفروض عليهم من قبل حكومة دمشق.

انطلقت المظاهرة التي نظمها هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين، من دوار مجزرة تل رفعت، وجابت الشوارع العامة للناحية، وسط ترديد الطلبة شعارات من قبيل "نريد أن نتعلم"، "روج آفا قلبنا وأملنا".

كما حملوا يافطات كتب عليها بثلاث لغات؛ الكردية والعربية والإنكليزية "من حقي أن أتعلم لا تحرمني من حقي"، "أردوغان حرمنا من التعليم"، "الحصار على الأطفال يقتلونا"، "الأطفال شموع المستقبل لا تكونوا سبباً في إطفاء هذه الشموع"، "بحصاركم لن تكسروا إرادتنا"، "لا لصمت الدولي"

توقفت المظاهرة داخل المدرسة الشهيدة شاها للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في تل رفعت، ثم أدلي ببيان قرئ بثلاث لغات (الكردية والعربية والانكليزية) من قبل الطالب محمد نعمان باللغة الكردية، والعربية من قبل الطالبة استر إبراهيم، أما الإنكليزية من قبل الطالب علي عبدو.

وجاء في مستهل البيان: "إننا ندين ونستنكر ونشجب الإجراءات التعسفية اللاأخلاقية التي ترتكب بحقنا من قبل النظام السوري والروسي المتمثل بالحصار الخانق الممنهج الذي يلف جسد الكردي والعربي في الأشرفية والشيخ مقصود ومنطقة الشهباء ابتداءً بحرمانهم من أبسط الحقوق الممنوحة للإنسان في القرن الحادي والعشرين ضارباً عرض حائط القوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف "منذ احتلال عفرين وإلى الآن نحن محاصرون بين فكيّ المرتزقة من جهة والنظام السوري من جهة أخرى، حيث سد كل الأبواب (..) ومنع دخول الاحتياجات المعيشية والصحية".

وانتقد البيان موقف القوى الدولية الصامت، بالقول "أمام هذا الحصار، المجتمع الدولي صامت حيال ما نعانيه إزاء الحصار وما نتج عنه من إغلاق المدارس والمعاهد وعدم السماح بدخول المحروقات والأدوية إلى منطقة الشهباء التي نحن بأمس الحاجة إليها، وحرمان آلاف الأطفال من حق التعليم باللغة الأم"، كما مضى البيان متسائلاً "أليس لنا الحق في العيش والتعليم".

في ختامه طالب البيان "بفك الحصار، ورجوع الطلاب والتلاميذ إلى مدارسهم"، لتختتم المظاهرة بشعارات "لا للحصار"، "لا للصمت الدولي"، "نعم للحرية".

(خ ح/ س ر)

ANHA