مظاهرة شعبيّة في كوباني تنديداً بجرائم الاحتلال التركيّ والصمت الدولي المُخزي

خرج المئات من أهالي مدينة كوباني في مظاهرة شعبية مناهضة للجرائم التي ترتكب بحقّ المرأة في عفرين على يد الجيش التركيّ ومرتزقته.

وتوافد المئات من نساء وأبناء مدينة كوباني إلى ساحة المرأة الحرّة للمشاركة في المظاهرة، وانطلقت المظاهرة من الساحة مروراً بدوار الحرية، وصولاً إلى ساحة الشهيد عكيد, حيث ألقيت هناك كلمتان، الأولى باسم أهالي مقاطعة كوباني ألقاها فرحان كوباني، والثانية باسم حركة المرأة ألقتها بيرفان حسن.

وندّد فرحان كوباني في كلمته بالجرائم التي ترتكب في مدينة عفرين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

وأشار فرحان إلى أنّ: "المقاومة الشّعبية يجب أن تكون السدّ المنيع في وجه الغزاة, ويجب تحقيق الحرّية وأخوّة الشعوب، وذلك لن يكون إلّا بالمقاومة والإرادة".

أمّا كلمة حركة المرأة التي ألقتها بيرفان حسن فجاء فيها: "الاحتلال التركي يريد من الشعوب عامّة أن تمرّ بظروف صعبة, وما تفعله تركيا يزيد من معاناة الشعوب، وهذا ما تريده الحكومة التركية".

وأضافت بيرفان: "نحن نعيش ضمن إدارة ديمقراطية، تأخذ المرأة فيها دورها كاملاً، وبكل ديمقراطية, وهذا يخالف سياسات الأنظمة الراديكالية, لذلك نُحارَب من قبل الاحتلال التركيّ الرافض لحقوق وحرية المرأة".

كما نوّهت بيرفان إلى أنّ: "شعوب المنطقة يجب أن تقف مع إداراتها، وتتعاون معها من أجل تجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة كما تجاوزت باقي الأزمات".

واختتمت بيرفان كلمتها بالقول: "الشهيد قاسم أنكين الذي ارتقى إلى مرتبة الشهادة كان مدرسة في المعرفة والعلم والنضال, كُنا نرى كيف كان يقيّم الشعوب، ويعطي الحقيقة لأصحابها, ويجب أن يكون منارتنا النضالية".

وانتهت التظاهرة وسط ترديد الشّعارات المندّدة بجرائم الاحتلال التركيّ التي ترتكب بحقّ الشعب الكرديّ، وسط صمت دولي مخزٍ.

(س ع . ع م/إ)

ANHA