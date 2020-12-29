مظاهرة نسائية حاشدة أمام القاعدة الروسية تنديداً بما تتعرض له عين عيسى من هجمات

وتوافد اليوم إلى ناحية عين عيسى الآلاف من النساء من مدن الطبقة والرقة وكوباني ومنبج، ليشاركن في المظاهرة الحاشدة التي نظمها مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي تنديداً بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى، ورفضاً للصمت الدولي حيال ما تتعرض الناحية من هجمات.

والتقت مظاهرة نساء كوباني ومنبج بمظاهرات الرقة والطبقة أمام القاعدة الروسية في الحارة الشرقية بناحية عين عيسى حاملين أعلام قوات سوريا الديمقراطية ومؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة.

وألقيت خلال المظاهرة أمام القاعدة الروسية عدة كلمات باسم مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي مايا العلي، وباسم منسقية مؤتمر ستار بكوباني بشرى خلاصي، وباسم إدارة المرأة في منبج نورا الحامد، فيما ألقت كلمة إدارتي المرأة في الطبقة والرقة مريم العلي.

ونددت الكلمات بمجملها بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى والصمت الدولي حيال هذه الهجمات رغم أنها تستهدف المدنيين الأبرياء.

وحيت مقاومة قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن الناحية في وجه الأطماع التركية التي تحاول احتلالها، كما نوهت الكلمات إلى دور المرأة المقاتلة ووقوفها في وجه الأطماع الأردوغانية التي تحاول النيل من إرادة المرأة وتشويه سمعتها من خلال الأجندات الداخلية والإعلام المضلل التابع لها.

وطالبت الكلمات المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عنجهية الطاغية اردوغان الذي يحاول إعادة أمجاد أجداده العثمانيين على حساب دماء الأبرياء.

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات توجه المشاركون في المظاهرة إلى الحديقة العامة وسط الناحية للمشاركة في الاحتفالية التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات احتفالاً بانتصارات قوات سوريا الديمقراطية في وجه الهجمات المتكررة على ناحية عين عيسى.

وتضمنت الاحتفالية إلقاء كلمتين من قبل الرئيس المشترك للمجلس العسكري في مقاطعة كوباني عصمت شيخ حسن والمتحدث باسم حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات بوزان بركل، حيوا من خلالها مقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه الهجمات التي تعرضت لها الناحية خلال الفترات السابقة.

ودعوا كافة الشعوب إلى مساندة المقاومة التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية دفاعاً عن الأراضي السورية.

وانتهت الاحتفالية بوصلات غنائية شعبية وأغاني حماسية تدعو إلى مقاومة المحتل التركي.

(ج)

ANHA