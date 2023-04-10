مظاهرة مطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو مظاهرة، انضم إليها العشرات من مكونات الناحية من الكرد والعرب والسريان، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان.

المظاهرة انطلقت من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، وجابت السوق المركزي، وهتف خلالها المتظاهرون بـ "لا حياة بدون القائد"، وحملوا يافطات كتب عليها "تموت القوى المتآمرة، تحيا مقاومة إمرالي".

وقفت المظاهرة أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية، وهناك وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في تربه سبيه، آسيا جمعة، كلمة، نددت فيها بتآمر الدول الاستعمارية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي ضد القائد عبد الله أوجلان.

وباسم المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، ألقى عضو المبادرة حسين السادة، كلمة استنكر من خلالها الصمت الدولي حيال فرض السلطات التركية العزلة على القائد عبد الله أوجلان وتدخلها في شؤون سوريا والعراق واحتلال أجزاء من البلدين.

وطالب السادة مكونات المنطقة: "بالاتحاد ضد هذه الممارسات، لتحقيق حرية الشعوب وحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

واختتمت المظاهرة بالهتافات التي تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

(س ر)

ANHA