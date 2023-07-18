مظاهرة مشاعل في الطبقة تنديداً بممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبدالله أوجلان

وشارك في التظاهرة ممثلون عن الإدارة المدنية والحركات الشبابية واتحاد المرأة الشابة.

وانطلقت التظاهرة من الحي الأول الواقع وسط المدينة، وحمل المتظاهرون المشاعل وأعلام الشبيبة الثورية وصور القائد عبدالله أوجلان ويافطات كتب عليها " انصروا معركة الحرية" وسط هتافات تندد بممارسات دولة الاحتلال التركي وتحيي مقاومة إيمرالي، وصولاً إلى مركز حركة الطلبة الديمقراطيين، حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وتلاها قراءة بيان باسم الشبيبة من قبل الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة محمود اليتيم.

وجاء في مستهله: "نحن كشبيبة ثورية نطالب جميع المكونات والشعوب الحرة التي تؤمن بالوطن والقضية بأن يتوافدوا للساحات للتنديد بممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان والتي مازالت مستمرة بفرض العزلة عليه وتهديده بشكل مباشر بتسميمه"

وحذر البيان "تركيا من ارتكاب أي اعتداء بحق القائد عبد الله أوجلان وأي مكروه يمس القائد ستكون عواقبه وخيمة"، وأكد على استمرار النضال ضد الفاشية التركية حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

(س ك/ك)

ANHA