مظاهرة منددة ​​​​​​​بحظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان لـ 6 أشهر أخرى

خرج اليوم، المئات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي في مظاهرة حاشدة؛ تنديداً بتمديد دولة الاحتلال التركي، بحظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان لستة أشهر أخرى، الذي يمنع محاميه وذويه من اللقاء به منذ أكثر من عامين.

وانطلقت المظاهرة من أمام الجامع الكبير وسط الناحية، وسط حمل المشاركين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار، وترديد شعارات "لا حياة دون القائد"، "يسقط أردوغان، عاش القائد أوجلان".

وتحولت المظاهرة، لوقفة احتجاجية، لدى وصولها إلى دوار الشهيد جودي، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار، هدلة حج مسلم، كلمة، نوهت في مستهلها إلى ما يشهده سجن إمرالي "تفرض السلطات الفاشية التركية بحق القائد عبد الله أوجلان عزلة مشددة منذ أكثر من عامين؛ بغية كسر إرادته ونهجه الذي تؤمن به الشعوب الحرة في تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية والتي رأت في أفكاره الخلاص في ظل سياسة الإنكار والتحييد".

وانتقدت هدلة، صمت القوى الدولية والمنظمات المعنية، حيال الممارسات اللا إنسانية بحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه في سجون دولة الاحتلال التركي.

وأكدت في ختام حديثها، على ضرورة رفع وتيرة النضال والمقاومة حتى كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية، والعمل بشكل أوسع لتسليط الضوء على ما يواجه المعتقلين في إمرالي والسجون التركية.

(د)

ANHA