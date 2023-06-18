مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة

تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية، نحو الحرية" خرجت العشرات من الشابات في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة في مظاهرة حاشدة؛ تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

انطلقت المظاهرة من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية باتجاه السوق المركزي وسط الناحية، وسط رفع المشاركات أعلام اتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان وترديد "تحيا مقاومة المرأة"، و "لا للاحتلال التركي".

لدى وصول المظاهرة إلى السوق، وقفت المشاركات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلت عضوة الاتحاد، ديانا العبد الله، ببيان.

استنكر البيان هجمات الاحتلال التركي التي تهدف إلى كسر إرادة الشعوب وضرب مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأكد أن "هجمات الاحتلال التركي لن تكسر عزيمتنا وسنقف في وجه الاحتلال حتى الرمق الأخير".

وانتهت المظاهرة بترديد "لا للاحتلال التركي".

(ج ع/ م ح)

ANHA