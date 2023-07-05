مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية، هلموا لنصرة حرب الحرية"، نظّم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات اليوم، مظاهرة في ناحية شيران بكوباني؛ تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي.

وانطلقت المظاهرة من أمام مجلس ناحية شيران صوب مقر مجلس عوائل الشهداء، وسط ترديدهم للشعارات المنددة بالعزلة المفروضة على القائد، "لا حياة دون القائد"، و "تسقط الخيانة".

وبعد وصول المتظاهرين أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية شيران وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، نجاح إبرام، كلمة أكدت فيها أن الشبيبة لن يهدأ لهم بال حتى ينال القائد حريته الجسدية.

وأشارت نجاح إبرام إلى أن: "للقائد دوراً كبيراً في التنظيم الذي نعيشه الآن وفي الوقوف بوجه المؤامرات والمخططات الدولية، فالفكر الذي أورثه لنا القائد سلاح في وجه الذين يحاولون إبادتنا".

وأضافت: "القائد أعاد للمرأة حقوقها، وواجب علينا نحن النساء اليوم رفع الصوت بوجه المتآمرين؛ لإفشال المؤامرة الدولية على القائد وكسر قضبان سجن امرالي".

وانتهت المظاهرة على وقع ترديد "المرأة، الحياة، الحرية".

(ن ك/د)

ANHA