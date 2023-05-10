مظاهرة منددة باغتصاب طفلة في عفرين المحتلة

انطلقت المظاهرة التي نظمها اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، التي انضم إليها العشرات من شبيبة مقاطعة كوباني من أمام مجلس ناحية القناية في الريف الغربي بالمقاطعة.

رفع خلالها المتظاهرون صور أطفال ضحايا جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق السورية المحتلة، وضحايا هجماتها على شمال شورق سوريا.

وتحولت المظاهرة، إلى وقفة احتجاجية، على الطريق المؤدي إلى ناحية شيخلر، بدأت بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً ً لأرواح الشهداء، تخللها بيان لاتحاد المرأة الشابة في مقاطعة كوباني، ألقته عضوة الاتحاد، مزكين سليمان.

وأكد البيان أن تاريخ دولة الاحتلال التركي تاريخ دموي، وخاصة تجاه المرأة الكردية التي باتت مستهدفة من قبل دولة الاحتلال التركي في الدرجة الاولى، وأخذت تزداد مع غض القوى الدولية الطرف عن جرائمها.

ونوه البيان أنه منذ احتلال تركيا لمدينة عفرين تواصل ارتكاب عشرات الجرائم يومياً بحق من بقي في المدينة، كخطف النساء والاعتقالات التعسفية، ولاغتصاب.

وندد اتحاد المرأة الشابة في ختام بيانه، باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام من ناحية شيه بعفرين المحتلة أثناء مرافقة متزعم لمرتزقة دولة الاحتلال التركي للطفلة ووالدتها في طريق ذهابهم إلى عفرين.

وتعهد بالانتقام لكل الشهداء، وتصعيد النضال حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.

وانتهت المظاهرة على وقع شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

(ن ك/د)

ANHA