مظاهرة لنساء شيراوا دعماً لحملة الإضراب في السجون التركيّة

وتجمّع اليوم، المئات من أعضاء اتّحاد المرأة الحرة وحركة الشبيبة الثورية السورية وعضوات مؤتمر ستار لناحية شيراوا في ساحة قرية مازن التابعة لناحية شيراوا بمقاطعة عفرين.

وانطلقوا في مظاهرة، رافعين أعلام اتّحاد المرأة الحرة وحركة الشبيبة الثورية السورية وصور القائد أوجلان، ولافتات كُتب عليها "حان وقت الحرية"، " لا قتل لا تعذيب لا اغتصاب"، مرددين شعارات تندّد بسياسة الخيانة التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الشعب الكردي، وتحيّي مقاومة المعتقلين السياسيين في السجون التركية.

وعند وصول المتظاهرين إلى ساحة مدرسة القرية، وقفوا دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان من قبل العضوة في اتّحاد المرأة الحرّة لناحية شيراوا، نورا حسن.

البيان حيّا في البداية حملة المعتقلين السياسيين في الإضراب عن الطعام في سجون السلطات التركية، لفكّ العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، مؤكّداً على مساندة الحملة.

كما ندّد البيان بسياسة الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ ضدّ الشعب الكرديّ في روج آفا، وضدّ قوّات الدفاع الشعبيّ في حفتانين وجميع أنحاء جبال كردستان، داعياً الحزب الديمقراطيّ الكردستاني إلى تعديل مساره وعدم الانجرار وراء مصالح المحتلّ التركيّ.

وأكّد البيان في ختامه على أنّه بمقاومة الشعب الكرديّ وقوات الدفاع الشعبي في باشور كردستان سيتمّ كسر جميع مخطّطات الدّول الفاشيّة.

ومن ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي المقاومة في السّجون، وتستنكر الخيانة.

(إ)

ANHA