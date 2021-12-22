مظاهرة للشبيبة في كوباني تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا

وجاءت المظاهرة بدعوة من هيئة الشباب والرياضة، وذلك تنديداً بتكثيف الاحتلال التركي استهدافه للمدنيين وبشكل خاص بواسطة الطائرات المسيرة التي تسببت باستشهاد 17 شخصاً في شمال وشرق سوريا منذ أواسط عام 2020 المنصرم.

كما شهدت منطقة شنكال في جنوب كردستان تكرار استهداف الطيران المسير للمنطقة، وكان آخر هجوم شنته دولة الاحتلال التركي على ناحية خانصور في شنكال يوم الـ7 من كانون الأول الجاري بواسطة طائرة مسيرة أسفر عن استشهاد الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل وجرح طفليه.

وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها المئات من الرياضيين والشبيبة من أمام مركز هيئة الشباب والرياضة واتجهوا صوب ملعب الصداقة وسط مدينة كوباني, مرددين الشعارات المنددة بالانتهاكات التركية وحاملين صور القائد عبدالله أوجلان ولافتات كتب عليها "لا للاحتلال".

ولدى وصولهم إلى ملعب الصداقة وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً واستذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء بيان باسم هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات قرأته عضوة الهيئة كاجين أحمد قالت فيه بأن "الدولة التركية الفاشية تشن الهجمات على كردستان وخاصة مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا بهدف إبادة الشعب الكردي".

وأوضح البيان بأن "الدولة التركية الفاشية تهاجم بجميع الطرق وبالأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً مناطق الدفاع المشروع، وتهاجم المدنيين بالطائرات المسيرة في مناطق شمال وشرق سوريا, وبالرغم من ذلك لم تستطع هزيمة مقاومة الشعب الكردي والكريلا".

وناشد البيان جميع الشبيبة والرياضيين بأن يسيروا على خطا الشهداء وأن يناضلوا حتى الرمق الأخير.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبدالله أوجلان.

(م ع/ج)

ANHA