مظاهرة للشبيبة الثورية في قامشلو دعما مقاومة الكريلا ضد هجمات الإبادة

تنديداً بهجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي بالتعاون مع حزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، حيث خرج العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في مظاهرة بمدينة قامشلو.

وانطلق المتظاهرون من جسر حي قناة السويس صوب ساحة حي جودي، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتدين تواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي.

فيما رفع المتظاهرون اعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، حزب العمال الكردستاني، وصور القائد عبدالله أوجلان، بالإضافة إلى لافتات كتبت عليها "تحيا مقاومة الكريلا", "حان وقت مقاومة الكريلا".

ولدى وصولهم إلى ساحة حي جودي، وقفوا دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، شيرو احمد، حيا من خلالها المقاومة التاريخية للكريلا، وقال: "جميعنا مستعدون لحمل السلاح ودعم مقاومة الكريلا".

شيرو احمد استنكر تواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، مؤكداً: "سنقف أمام هذه السياسات بكل ما نملك من إرادة وعزيمة".

الفعالية اختتمت بإيقاد النار في الساحة وترديد شعارات تحي مقاومة جبال كردستان.

(كروب/ل)

ANHA