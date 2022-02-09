مظاهرة للمرأة الشابة في الشهباء استنكارا للمؤامرة

تحت شعار " بانتفاضة المرأة الشابة سنحرر القائد آبو" شاركت العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة من قرية معراته التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء في مسيرة استنكاراً للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، رافعات أعلام اتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة القائد أوجلان وتنادي بحريته.

وجابت المسيرة ناحية الأحداث وتوقفت في حديقة الناحية لتتحول إلى تجمع جماهيري. وبعد الوقوف دقيقة صمت قرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة أفين علي بياناً باللغة الكردية، وجاء في البيان:

" هدف المتآمرين من اعتقال القائد آبو جسدياً ووضعه في جزيرة إمرالي واضح جداً فهم يسعون من وراء ذلك وفي شخصية القائد آبو إفراغ حزب العمال الكردستاني بالدرجة الأولى والقضاء على الإرادة التي زرعها القائد آبو لدى الشعوب.

ولكن الدول المتآمرة الفاشية لا تعلم بأنه بانتشار فكر وفلسفة القائد آبو أفاقت ملايين الشعوب من نوم عميق، كما تحولت حركة PKK إلى أمل للشعوب.

ولأن المتآمرين لم يحققوا هدفهم باعتقال القائد آبو، فصحيح أن القائد آبو تم اعتقاله جسدياً ولكن فكره بقي حراً، لهذا السبب ولتغطي الدول الفاشية القاتلة على هزيمتها التي عاشتها نتيجة فشلها في المؤامرة ضد القائد آبو توجهت إلى جبال كردستان الحرة وأرادت بهجماتها على الجبال تنفيذ المؤامرة مرة أخرى.

ونحن كاتحاد المرأة الشابة الذي يقود هذه الثورة ندعم ونساند حملة " حان وقت الحرية" إلى النهاية ولإفشال المؤامرة الدولية ضد القائد آبو نحن كمرأة شابة سنتحول إلى رصاصة من نار ونصيب قلب العدو.

وحتى نحقق الحرية الجسدية للقائد آبو سنبقى في الساحات دائماً.

وعلى هذا الأساس نناشد كافة النساء الشابات للانتفاض في وجه احتلال الدولة التركية، ونقول من أجل حرية القائد آبو الانتقام, الانتقام, الانتقام".

(م م)

ANHA