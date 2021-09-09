تجمع العشرات من حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة في مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية بمدينة ديرك، وانطلقت التظاهرة من هناك وجابت شوارع ديرك وسط رفع مشاعل النار وترديد الشعارات التي تندد بـ "خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني" وتحيي مقاومة الكريلا.

وجابت المظاهرة شوارع ديرك الفرعية وتوجهت إلى ساحة آزداي لتتحول إلى وقفة احتجاجية، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية في ديرك أورهان حسن كلمة قال فيها: "سنرفع من وتيرة النضال حتى تحرير القائد وإنهاء العزلة المفروضة عليه، وندين خيانة الديمقراطي الكردستاني الذي أقدم على استهداف مجموعة من قوات الكريلا مما أدى لاستشهاد 7 منهم".

وناشد حسن: "الشبيبة الثورية في أجزاء كردستان للانضمام إلى معركة الحرية ضد الفاشية التركية والخيانة".

وانتهى التجمع الجماهيري وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(ع ع/ل)

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