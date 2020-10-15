مظاهرة لأهالي الرقة إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد هفرين خلف

ونظّم حزب سوريا المستقبل تظاهرة، شارك فيها المئات من أهالي مدينة الرقة وريفها، وأعضاء المجالس المحلية، وإداريات وعضوات إدارة المرأة في الرقة، وأعضاء من مجلس الرقة المدني إلى جانب شيوخ ووجهاء العشائر في الرقة.

وتوافد المتظاهرون إلى ساحة الإطفائية وسط الرقة، حاملين صور الشهيدة هفرين خلف والشهيد فرهاد رمضان، وأعلام حزب سوريا المستقبل، بالإضافة للافتات كُتب عليها " لا للاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا"، ندحر الاحتلال... ونحمي الثورة، بإرادة المرأة الحرة سندحر الاحتلال".

وانطلق المتظاهرون من أمام ساحة الإطفائية، وجابت الشوارع الرئيسة في المدينة، مردّدين هُتافات تحيي مقاومة المرأة الحرة وتحيي نضال الشهيدة هفرين خلف، وصدحت حناجرهم بالروح بالدم نفديك ياهفرين، وكُلنا سائرون على درب الشهيدة هفرين خلف.

وعند وصول المتظاهرين إلى حديقة الشهيدة هفرين خلف التي افتتحت منذ يومين وسط المدينة، وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم ألقت العضوة في حزب سورية المستقبل ريم الموسى بياناً باسم فرع الرقة لحزب سوريا المستقبل جاء في مستهله:

"كان يوماً حزيناً ومؤلماً على عموم سورية، حيث تم اغتيال الأمينة العامة لحزب سورية المستقبل بكمين غادر نصب بتخطيط من قبل النظام التركي الفاشي، ونفذته الجماعات الأصولية المتطرفة التي تعمل تحت رعاية النظام التركي".

وأضاف البيان "نحن أبناء الرقة، وجماهير حزب سورية المستقبل، ندين هذا العمل المشين الذي يُعبر عن الروح الإجرامية المتأصلة والمتجذرة بكل من ساهم وخطط لهذه الجريمة المتعمدة، والتي تصنّف بجريمة الحرب ضد الإنسانية".

كما أدان البيان مواقف المنظمات الإنسانية والحقوقية من قضية هفرين خلف الذي وصفه "بالمخزي"، مطالباً بتقديم الجناة للمحاكم الدولية لردع كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم والفظائع.

وعاهد البيان " نعاهد شهيدتنا على إكمال رسالتها في تحقيق بناء سورية المتعددة المكونات والمعتقدات والأفكار وإرساء روح الديمقراطية واللامركزية".

وانتهت التظاهرة وسط تعالي أصوات المتظاهرين بالهتافات المُندّدة بممارسات الاحتلال التركي، وتحيي مقاومة الكرامة ونضال الشهيدة هفرين خلف.

(ح م أ ع/ م)

ANHA