مظاهرة جماهيرية في ناحية صرين دعمًا لمقاومة كريلا

نظم مجلس ناحية صرين في مقاطعة كوباني مظاهرة جماهيرية، شارك فيها المئات من الأهالي وممثلين عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية.

وانطلقت المظاهرة من مدخل الناحية باتجاه ساحة البلدية، حمل فيها المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كتب عليها "تحيا مقاومة الأحرار الثلاثة", "بروح مقاومة كاري، حتماً سيكون النصر حليف كريلا نسور زاغروس ومعركة خابور", "دربكم هو دربنا.. وهدفكم هدفنا", "لا للإبادة الجماعية ولا للمؤامرة الجديدة"، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة كريلا.

ولدى وصولهم إلى ساحة البلدية وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء, ثم ألقى الرئيس المشترك لبلدية صرين، مصطفى مسلم، كلمة قال فيها: "نقف هنا لنثبت للعالم أن المقاومة هي الحياة، وأن النصر حليف قوات سوريا الديمقراطية".

وأدان مسلم القرار الأمريكي بحق قياديي حركة التحرر الكردستانية (مراد قريلان، جميل بايق، دوران كالكان)، مؤكدًا بأن لهؤلاء الفضل في دحر الإرهاب، وقال: "هل من الممكن بأنه من يدافع عن أرضه وشعبه يصنف على قائمة الإرهاب؟".

وأشار مسلم إلى أن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال التركي لأنه هو من يقطع الماء عن الأطفال والنساء في شمال وشرق سوريا، مشدداً أنهم صامدون على أرضهم وسيقفون مع قواتهم حتى تحرير كافة أرضيهم من الاحتلال التركي.

يشار إلى أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يجري تنظيمها في مقاطعة كوباني دعمًا لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في باشور كردستان ضد هجمات الاحتلال التركي، وأيضًا رفضًا لقرار الإدارة الأمريكية الأخير ضد 3 قياديين من حركة التحرر الكردستانية.

هذا ومن المقرر أن ينظم مجلس ناحية جلبية في مقاطعة كوباني مسيرة مماثلة يوم غد الاثنين.

(كروب- دأ)

ANHA