مظاهرة حاشدة منددة بمجزرة الهلالية تنطلق في قامشلو

وتوجّه حشد غفير ضم الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو، من ساحة الشهيد خبات إلى منزل عائلة كلو، في حي الهلالية بمدينة قامشلو، منددين بالهجمات التركية.

وارتكب الاحتلال التركي مجزرة بحق إحدى أقدم العائلات الوطنية في روج آفا، أمس الثلاثاء، عبر هجوم بطائرة مسيَرة في حي الهلالية بمدينة قامشلو، ما أدى إلى استشهاد الشخصية الوطنية، يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد.

ورفع المتظاهرون صور الشهداء الثلاث وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤسسة عوائل الشهداء ومؤتمر ستار، وحزب الاتحاد الديمقراطي ورددوا شعار "الشهداء أحياء لا يموتون".

وأثار الهجوم التركي غضب الأهالي في شمال وشرق سوريا، الذين رأوا فيه استمراراً لنهج الإبادة الذي تتبعه تركيا ضد شعب المنطقة.

(س ر)

ANHA