مظاهرة حاشدة للشبيبة تنديداً بالعزلة على القائد عبد الله أوجلان

وبدأت التظاهرة من أمام دوار الحمامة بحي الصالحية في مدينة الحسكة واتجهت إلى حديقة الرابع من نيسان في حي المشيرفة، بمشاركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، ومكونات شمال وشرق سوريا، مرددين شعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان، وتندد بالاحتلال التركي.

وعند الوصول إلى حديقة الرابع من نيسان تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، فرهاد حسن، كلمة قال فيها "نبارك ثورة 19 تموز على القائد عبد الله أوجلان، وجميع شهداء الحرية، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نعيش بحرية وكرامة".

وأضاف "لقد أرادوا من خلال المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان كسر إرادة الشعب الكردي، وجميع الشعوب التواقة للحرية والسلام".

وبين، أن القائد عبد الله أوجلان حارب ويحارب من أجل الإنسانية جمعاء، ولذلك حاولوا من خلال شخص القائد عبد الله أوجلان كسر الإنسانية.

وطالب في نهاية حديثه مكونات شمال وشرق سوريا، بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

وانتهت المظاهرة بتقديم فرقة سرحد، وعدد من الفنانين مجموعة من الأغاني وسط عقد حلقات الدبكة.

(كروب/ك)

ANHA