مظاهرة حاشدة للشبيبة الثورية في الحسكة تطالب بحرية القائد أوجلان

نظم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي بمشاركة كافة أعضاء الشبيبة ضمن المؤسسات المدنية والعسكرية ودار الجرحى مظاهرة حاشدة في مدينة الحسكة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان وتنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة كوباني وتل تمر وزركان , واستنكاراً لسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المتواطئة مع الاحتلال التركي ضد شعوب المنطقة وتنفيذه لكل أجندات تركيا في المنطقة.

وانطلقت المظاهرة من دوار الحمامة باتجاه دوار الشهيد سرحد في حي المفتي، حيث رفع المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي ويافطات نددت بالعزلة المفروضة على القائد وهتفوا مطالبين بالحرية الجسدية له.

كما نددت شعارات وهتافات الجماهير بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على تل تمر وزركان وكوباني.

وتقدم أعضاء من جرحى الحرب المظاهرة التي جابت الشارع الرئيس لحي المفتي وصولاً لدوار الشهيد سرحد.

حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء تلتها كلمة لشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي pyd ألقتها الإدارية لشبيبة الحزب ميديا عبد الرحمن، التي أكدت فيها على استمرار المقاومة وتفعيل النضال الشعبي بكافة أشكاله حتى تحرير القائد جسدياً من سجون الاحتلال التركي مؤكدة أن في حرية القائد حرية كل الشعوب المظلومة من قبل الأنظمة الدكتاتورية والقمعية.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

(م ع/ل)

ANHA