مظاهرة حاشدة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان في كوباني

شارك في المظاهرة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، تحت شعار "من أجل الحرية الجسدية للقائد، هلموا لنصرة حرب الحرية"، وانطلقت من ساحة المرأة الحرة إلى مدرسة الشهيد سيدو، المئات من أهالي الإقليم وأعضاء وعضوات الأحزاب السياسة ومؤسسات الإدارة الذاتية.

ورفع المتظاهرون صور القائد والشعارات المنددة بالعزلة المفروضة عليه، وسط ترديدهم "لا حياة بدون القائد، "المقاومة هي الحياة"، "الموت للخونة".

بعد وصول المتظاهرين إلى أمام مدرسة الشهيد سيدو وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للناطق باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات هلال علي، الذي قال "نحن الشبيبة لن يهدأ لنا بال حتى نحقق الحرية الجسدية لقائدنا الذي يناضل منذ 25 عاماً في سجن إمرالي، ومنذ أكثر من عامين لا نعرف شيئاً عن وضعه الصحي".

وتابع: "اليوم شبيبة القائد انتفضوا، وعلى دولة الاحتلال أن تعي ذلك جيداً، فالعزلة التي تفرضها لن تحقق أهدافها، ونحن كشبيبة القائد سنسعى بكل قوة لنحقق حرية قائدنا الجسدية، وكل من له يد في هذه المؤامرة سيدفع الثمن غالياً، ولن يستطيع أحد الوقوف اليوم في وجهنا لأننا كبرنا على فلسفة القائد".

وفي ختام كلمته، جدد هلال عهده للقائد بالسير على خطاه، واتخاذ المقاومة درباً لهم حتى تحقيق مطالبهم.

وانتهت المظاهرة بشعار "لا حياة بدون القائد".

(ن ك/د)

ANHA