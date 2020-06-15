مظاهرة حاشدة لأهالي الحسكة رفضاً لهجمات الاحتلال التركي

بعد تعرّض مناطق شنكال ومخيم مخمور (رستم جودي) للاجئين ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كرستان، لهجمات الاحتلال التركي، سادت أجزاء كردستان الأربعة وعموم مناطق شمال وشرق سوريا حالة من السخط والشجب، فخرج الأهالي بتظاهرات في عموم مناطق شمال وشرق سوريا ومنها مدينة الحسكة.

وتجمّع اليوم الآلاف من أهالي مدينة الحسكة، وكافّة أعضاء المؤسّسات والمراكز المدنية والعسكرية، أمام مدرسة فوّاز جولي الواقعة في حي الناصرة للمشاركة في التظاهرة، حاملين صور القائد عبد أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وقوّات حماية المجتمع، بالإضافة إلى لافتات كُتب عليها: "نندد بعدوان الفاشية التركية على الشعب الكردي في شنكال ومخمور وجبال كردستان".

وانطلقت التّظاهرة التي جابت الشوارع الرئيسية للمدينة, متّجهة صوب دوار جودي في حي الكلاسة، وسط ترديد شعارات تضامنية مع مخمور وشنكال.

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار جودي, وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدة كلمات من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة الحسكة ميسر حمو والرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة عبد الغني أوسو.

واستنكرت الكلمات بمجملها هجمات الاحتلال التركي التي شنّها على مناطق شنكال ومخمور ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، كما بيّنت أنّ الاحتلال التركي لن يقف عند انتهاكاته وهجماته على مناطقنا، بل يسعى إلى إعادة هيكلية سلطنته العثمانية.

كما أشارت الكلمات إلى أنّ هدف الاحتلال التركي من خلال شنّ هجماته على مناطقنا هو "النيل من المكتسبات التي حقّقها أبناؤنا الشهداء من خلال تضحياتهم في سبيل تحرير أراضيهم من رجس الإرهاب، وكسر إرادة وعزيمة شعوب المنطقة".

وأكّدت الكلمات في النّهاية: "نحن كشعوب مناطق شمال وشرق سوريا نتعايش ضمن إطار المساواة وأخوة الشعوب، نتيجة تكاتفنا واتحادنا، وسنتصدّى لكافّة الهجمات الخارجية التي تطال أراضينا، وسنستمرّ في فعالياتنا ضمن الساحات الميدانية لصدّ هجمات الاحتلال التركي وردعها عن مناطقنا، وذلك من خلال الاتّحاد ورصّ الصفوف وسنتخطّى كل المحن والعواقب التي تواجه مناطقنا".

ومن ثمّ انتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تندّد بهجمات الاحتلال التركي.

(بـ ر – ج أ/إ)

ANHA