مظاهرة حاشدة في حلب تنديدا باحتلال عفرين في ذكراها الرابعة

يصادف اليوم الذكرى الرابعة على احتلال مقاطعة عفرين وتهجير أهاليها قسراً على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في هذه المناسبة خرج أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب في مظاهرة حاشدة بعد إغلاق تام لكافة المحلات والقطاعات والدوائر والتوافد إلى الساحات للمشاركة في التظاهرة المنددة باحتلال مقاطعة عفرين في ذكراها الرابعة.

و تجمع الآلاف من أهالي مدينة حلب ومهجري مدينة عفرين أمام مركز الحماية الجوهرية الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وحملوا أغصان الزيتون ويافطات كتب عليها " معناً لتحرير عفرين " وصور شهداء مقاومة العصر إلى جانب صور القائد عبد الله أوجلان وعدد من الرموز والأعلام الكردية.

جاب المتظاهرون عدد من شوارع حيي الشيخ مقصود والأشرفية لتصدح حناجرهم بشعارات تستنكر الاحتلال والصمت الدولي وتطالب بتحرير عفرين وعودة المهجرين.

وبعد أن وصل المتظاهرون إلى دوار الزيتون الكائن بحي الأشرفية وقفوا دقيقة صمت اجلالاً لأرواح شهداء الحرية، لتلقى بعدها كلمتان من قبل كل من الإداري بمجلس حي الشهيد كلهات ولات معمو، والإدارية بمؤتمر ستار فاجين عبدو.

استهلت الكلمتين بالترحم على جميع شهداء الحرية والمدنيين الذين قضوا تحت القصف التركي على المقاطعة، وتابعت بالإشارة إلى أن الرد المناسب على الجرائم المرتكبة على يد المحتل هو تصعيد النضال بوجه كل الفاشيين واستمرار المقاومة بكافة السبل.

أما عن المقاومة التي يبديها أهالي عفرين المهجرين فأشارت الكلمات بأنها الخيار الأمثل لإعادة ما سلب من العفرينيين وهي المقاومة على كافة الأصعدة حتى تحرير عفرين وإعادتها إلى أهلها.

وانتهت الكلمات بتجديد العهد بالسير على خطى شهداء الحرية وتحقيق آمالهم في بناء وطن ديمقراطي حر وإعادة الحق لإصحابه الحقيقيين.

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة أهالي عفرين وتدعو إلى محاسبة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على الجرائم التي ارتكبوها في المدينة إبان احتلالها.

(كروب/ل)

ANHA