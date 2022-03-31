مظاهرة حاشدة في ديرك ضد تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي

تجمع، اليوم، الآلاف من أهالي ناحية ديرك ومنطقتي الكوجرات وبرآف في ساحة آزادي في مركز الناحية للتظاهر تنديداً بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني، واستذكار الذكرى السنوية الـ 76 لتأسيس جمهورية مهاباد.

وارتدت أمهات السلام المشاركات في التظاهرة سترات بيضاء عليها صورة القائد عبدالله أوجلان ومكتوب عليها "أمهات السلام" في إشارة إلى التآخي والسلام ورفضهن لتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي.

وانطلقت المظاهرة من ساحة آزادي مروراً بالسوق المركزي وسط اغلاق كامل للمحال التجارية.

ورفع المتظاهرون وسط زغاريد الأمهات شعارات "لا للخيانة، عاشت أخوة الشعوب، لا للاقتتال، حان وقت الوحدة الوطنية".

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط سوق مدينة ديرك، تحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك محمد حسو كلمة قال فيها: " الشعب الذي يضحي بفلذات اكباده لا يمكن ان يرضخ للخونة، لأنه تعلم من فكر وفلسفة القائد عبدالله اوجلان، فلا يمكن لأي قوة الوقوف في وجه تضحيات شعبنا".

وتابع حسو" الشعب الذي يستذكر رموزه وخاصة في الذكرى 76 لتأسيس جمهورية مهاباد لا يمكن للدولة الفاشية التركية والخونة أن يقفوا في وجه أبناء هذا الشعب الذي تعلم التضحية والفداء وذاق طعم الحرية".

حسو نوه إلى إن نهج الخيانة مستمر منذ تأسيس جمهورية مهاباد وحتى تاريخ اليوم، ودعا الشعب الكردي للوقوف "بكل صمود في وجه المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الكردية".

حسو استنكر تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني وحشد قواته إلى مناطق الدفاع المشروع. كما أشاد بمقاومة قوات الدفاع الشعبي في نضالهم وتضحياتهم ضد الفاشية التركية في مناطق الدفاع المشروع".

وباسم أمهات السلام ألقت سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف كلمة قالت فيها: " نحن أمهات السلام نناشد أبناء الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان الجلوس على طاولة الحوار لخدمة القضية الكردية والوقوف في وجه المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وشعوب المنطقة".

وأضافت سعاد "إن أمهات السلام لن يقفن مكتوفات الأيدي ويرفضن المؤامرات التي تحاك ضد شنكال ومناطق الدفاع المشروع، لذا يتطلب من أمهات الشهداء الوقوف في وجه الخيانة وعدم التهاون مع أي طرف يخدم أعداء القضية الكردية".

وانتهى التجمع الجماهيري وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي.

(كروب/ك)

ANHA