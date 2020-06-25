مظاهرة حاشدة في الدّرباسيّة تنديداً بالقصف التّركيّ على كوباني

ونظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدّرباسية مظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من أهالي الناحية، حاملين صور أولادهم الشهداء وصورة الشهيدة زهرة بركل ولافتات مستنكرة للهجوم التركي، مردّدين شعارات: "لا للاحتلال التركي ، تحيا مقاومة المرأة".

وعند وصول المتظاهرين بلدية الشعب في الناحية، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة فاطمة حسين كلمة ، قالت فيها: "تحيّة لجميع عوائل الشهداء الذين ضحّوا بأغلى ما يملكون، من أجل حياة حرّة تسودها العدالة والمساواة".

وتطرقت فاطمة إلى القصف التركي على منازل المدنيين في مدينة كوباني بالقول: "هذه ليست المرّة الأولى التي تستهدف فيها دولة الاحتلال التركي النساء الكرديات، تركيا استهدفت سابقاً هفرين خلف، والآن قامت بقتل الشهيدة زهرة بركل، دولة الاحتلال التركي دائماً تهدف إلى قتل الفكر الديمقراطيّ الحرّ وكسر إرادة المرأة الكردية الحرّة".

وبدورها أدانت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو الاستهداف التركيّ لمنازل المدنيين في قرية حلنج، فقالت: "الهدف من القصف التركي واستهدافه للّنساء خاصّة هو كسر إرادة المرأة، وطمس هوية المرأة الكردية التي تحارب منذ سنوات لنيل حرّيتها".

وأشارت أفين إلى أنّ الهجوم الذي نفّذته تركيّا كان بضوء أخضر روسيّ؛ لأنّ قرية حلنج قريبة من نقاط تمركز القوّات الروسيّة: "موافقة روسيا وصمتها حول القصف التركي يهدف إلى كسر إرادة شعوب شمال وشرق سوريا".

واختتمت أفين باشو حديثها بالمعاهدة على تصعيد النّضال والسير على خطا الشّهداء "زهرة وهفرين، بالقول: "لتعلم دولة الاحتلال التركيّ أنّنا كلّنا زهرة وهفرين، وجميعنا سنكمل طرقهنّ حتّى تحقيق الحرية".

واختتمت المظاهرة بترديد الشّعارات التّي تحيّي مقاومة المرأة، وتستنكر جرائم الاحتلال بحقّها.

(أح/إ)

ANHA