مظاهرة غاضبة في بلدة سلوك تطالب بتسليم مَن عذّب علي الفرج

وبحسب المصدر، فإن أبناء عشيرة النعيم والعشائر الأخرى في بلدة سلوك المحتلة، خرجوا اليوم بمظاهرة غاضبة أمام مقر الفرقة ٢٠ التابعة لمرتزقة ما يعرف بالجيش الوطني المدعوم تركياً، للمطالبة بتسليم المرتزقين الذين عذبوا المواطن علي سلطان الفرج.

وبيّن المصدر أن قائد الفصيل حاول امتصاص غضب المتظاهرين بالرد عليهم بأنه "سلّمهم للمحكمة العسكرية".

ويذكر أن اليوم هو الثاني على التوالي الذي يخرج فيه الأهالي منددين بتعذيب المدني علي الفرج، من أبناء عشيرة النعيم، على يد مرتزقة تركيا في بلدة سلوك.

هذا وانتشر نهاية الأسبوع المنصرم على مواقع التواصل الافتراضي، مقطع مصور يظهر فيه مرتزقان من فصيل صقور السنة، وهما كل من المدعو "أبو الحارث" والمدعو "أبو جهاد"، يقومان بتعذيب الشاب علي الفرج بأبشع الأساليب، وذلك بحجة تعليق له على الفيسبوك يشتم فيه الفصيل المذكور آنفاً.

(ج)

ANHA