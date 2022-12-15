مظاهرة في تل رفعت تنديداً بحصار حكومة دمشق

خرج، اليوم الخميس، أهالي ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء في مظاهرة؛ للتنديد بالحصار المفروض على مقاطعة الشهباء من قبل حكومة دمشق، ومنعها دخول المواد الحياتية الأساسية إلى المقاطعة.

شارك في المظاهرة التي نظمها مجلس ناحية تل رفعت، أهالي الناحية من الكرد والعرب والتركمان.

انطلقت المظاهرة من الساحة الرئيسة الواقعة وسط الناحية، وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "حصاركم لن يكسر إرادتنا ولن يحطم معنوياتنا"، "اشتقنا لمدرستنا"، "في الحصار فقدت مدرستي"، مرددين الشعارات التي تندد بالحصار، وتمجّد المقاومة في عفرين وهتافات تؤكد على وحدة الأراضي السورية.

ومع وصول المتظاهرين إلى الساحة الجنوبية للناحية، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت، محمد حنّان كلمة قال فيها "إن السياسة المتبعة علينا ليست وليدة اليوم، فمع تهجرينا إلى مقاطعة الشهباء، تمارس الحكومة السورية سياسة الحصار علينا، وتمنع على إثرها دخول المواد الأساسية للعيش إلى المقاطعة، ما أدى إلى أزمات إنسانية".

وتابع حنّان "كان للحصار تداعيات وآثار كبيرة على القطاع الصحي وعمل البلديات والقطاع الزراعي، ومع تشديد الحصار على مقاطعة الشهباء ؛ ظهرت أزمة إنسانية حقيقية في المقاطعة".

وأضاف: "تسعى حكومة دمشق عبر هذه السياسات إلى إضعاف مقاومتنا وكسر إرادتنا وإبعادنا عن هدفنا في تحرير عفرين وكافة المناطق المحتلة من رجس الإرهاب المتمثل بأردوغان ومرتزقته".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة ضد سياسات الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

(ل م)

ANHA