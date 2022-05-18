مظاهرة في مدينة منبج تنديداً بجرائم الاحتلال التركي على المنطقة

وشارك في المظاهرة أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وأعضاء مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل وأهالي بلدة تل حوذان وأهالي خط أبو قلقل والحية في الريف الشرقي لمدينة منبج، رافعين يافطات كتب عليها "بروح مقاومة الشعوب الحرة سندحر الاحتلال والخونة"، "بروح مقاومة الكريلا سنقضي على الفاشية التركية".

وألقى عضو حركة الشبيبة الثورية في منبج ماجد المحمد كلمة باسم الحركة، خلال المظاهرة، قال فيها: "الاحتلال التركي يستهدف مناطقنا الآمنة بكل الوسائل اللا إنسانية، في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

وأضاف: "إن ضرباته الأخيرة على ريف مدينة منبج هي محاولة لإرهاب أهالي المنطقة، إلا أن تماسكنا وتكاتفنا جنباً إلى جنب، أفشل كل مخططاته التي يحاول من خلالها ضرب مشروعنا الديمقراطي".

وفي سياق متصل، ألقى الرئيس المشترك لمجلس خط تل حوذان أحمد الحسين، كلمة باسم خطوط المجالس في أرياف مدينة منبج والمشاركة في المظاهرة، قال فيها: "تواصل دولة الاحتلال التركي جرائمها، من قصف عشوائي ضد المواطنين في شمال وشرق سوريا، وما يهدف إليه النظام الطاغي الحاكم لهذه الدولة، والذي يرفض الاعتراف بحقوق الشعوب في إدارة نفسها بنفسها، هو إعادة إمبراطوريته العثمانية".

وتابع: "الاحتلال التركي لن ينال من إرادة الشعوب الحرة، وسيتم تحرير المناطق التي احتلتها بإرادة الشعب وصموده أمام أفعالها وجرائمها".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات "لا للاحتلال"، "يسقط الاحتلال التركي"، "تحيا مقاومة الشعوب"، "نفديك كريلا".

(أ ق/د)

ANHA