مظاهرة في كوباني تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

خرج أهالي ريف كوباني الغربي في مظاهرة نددوا خلالها بالعزلة المشددة والعقوبات التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان في إمرالي.
خبر 2022-09-12T13:59:00 كوباني

شارك الأهالي في المظاهرة التي انطلقت ظهر اليوم، تحت شعار "ضد العزلة والخيانة والاحتلال.. هلموا لمعركة الحرية"، وسار المتظاهرون في شوارع ناحية القناية غرب كوباني. 

وتوقفت المظاهرة في الشارع الرئيس في الناحية، حيث ألقى هلال علي الإداري في لجنة الحماية بحركة الشبيبة الثورية السورية- غرب كوباني، استنكر فيها العزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان.

وأكد هلال علي أن السلطات التركية لن تنجح في إبعاد الشعب عن القائد أوجلان، وأن السير على فكره ونهجه سيستمر، وسيبذل أبناء الشعب الكردي كل ما في وسعهم لتحقيق حريته الجسدية.

واختتمت المظاهرة بترديد شعارات "يحيا القائد آبو"، "تحيا مقاومة إمرالي".

يشار إلى أن آخر لقاء مع القائد قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب.

(كروب/د)

ANHA


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