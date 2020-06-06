مظاهرة في كوباني تنديداً باعتقال المناضلة ليلى كوفن

واعتقلت السلطات التركية يوم أمس، البرلمانيين عن حزب الشعوب الديمقراطي في شمال كردستان ليلى كوفن وموسى فارس وذلك بعد ساعات من سحب حق العضوية البرلمانية منهما.

وتنديداً بممارسات الدولة التركية بحق البرلمانيين وخاصة المناضلة الكردية ليلى كوفن، تظاهرت المئات من النساء في مدينة كوباني، وذلك تحت شعار "لا لانتهاكات الدولة التركية بحق المناضلة ليلى كوفن".

وشارك في المظاهرة العشرات من النساء في مدينة كوباني، إلى جانب العضوات في الإدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وحملت المتظاهرات صور البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي ليلى كوفن، وأعلام مؤتمر ستار، ولافتات حملت شعار "جدائلهن رمز الحرية فالويل لكل من يلمسهن"، "بسبب طليعة المرأة تخلصت البشرية من وحشية داعش".

وانطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني وسط ترديد الشعارات التي تحي مقاومة ليلى كوفن، و"المرأة هي حياة حرة"، واتجهت نحو ساحة الشهيد عكيد.

وهناك وقفت المتظاهرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وبعدها ألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار في إقليم الفرات روشن حاجم كلمة قالت فيها إن "الدولة التركية عادت إلى ممارسة انتهاكاتها القمعية بحق البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي ليلى كوفن بطريقة وحشية".

وأضافت روشن إنه "وعلى الرغم من توقف الحياة بسبب فيروس كورونا إلا أن الدولة التركية لم تتوقف عن سياستها الفاشية تجاه الكرد من القتل والدمار والاعتداءات".

وناشدت روشن في ختام كلمتها منظمات حقوق الإنسان ونساء العالم بالوقوف مع المناضلة ليلى كوفن وتحريرها من سجون حزب العدالة والتنمية التركي.

كما ألقت الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة في إقليم الفرات نسرين كنعان كلمة باسم الإدارة الذاتية استنكرت فيها وحشية الدولة التركية بحق المناضلة ليلى كوفن ورفاقها.

وأشارت نسرين إلى أن "الدولة تركية تحارب الشعب الكردي منذ القدم للقضاء على الوجود الكردي وفي الفترة الأخيرة شددت من وحشيتها تجاه البرلمانيين الكرد بشكل خاص والكرد بشكل عام".

وأكدت في نهاية حديثها أن الدولة التركية أصبحت تخشى من التقدم الفكري للمرأة وإرادتها الحرة لهذا باتت تستهدف المرأة المناضلة والحرة.

(ه ح – ن ك/ج)

ANHA